В ООН рассказали о нехватке здорового питания в мировом масштабе

Примерно 3 млрд человек, или около 40% всего населения Земли, не могут позволить себе здоровое питание. А потребление и утилизация продовольствия отрицательно сказываются на состоянии планеты. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Всемирного дня продовольствия. Его цитирует ТАСС.

Гутерриш отметил , что в результате пандемии коронавируса и вызванных ею проблем в экономике нехватку еды сейчас испытывают около 140 млн человек. При этом растёт и количество страдающих ожирением, а способы выращивания, потребления и утилизации продовольствия отрицательно сказываются на состоянии планеты в целом.

Они создают беспрецедентный груз для наших ресурсов, климата и окружающей среды, а также обходятся нам в триллионы долларов, — добавил генеральный секретарь ООН.

Ранее Гутерриш сообщил, что во время пандемии не менее 120 млн человек оказались в крайней бедности, а 100 млн детей испытывают сложности с получением образования. По его словам, пандемия наглядно показала важность создания надёжных схем функционирования транспорта в глобальном масштабе, в том числе для развития и обеспечения здравоохранения.