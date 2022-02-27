В ООН назвали число жертв и раненых на Украине

По меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной операции 24 февраля, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».

Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых, — сказала Бачелет.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.