ООН: Украину могли покинуть порядка 4 млн человек

Из-за ухудшения обстановки на Украине страну могли покинуть порядка 4 миллионов человек, приводит РИА Новости слова замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

По нашим подсчётам, до четырёх миллионов человек могли покинуть страну, — сказал он в ходе мероприятия, посвящённого гуманитарной помощи Киеву.

В свою очередь верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди пояснил, что 4 млн — это планируемое число беженцев. Он выразил надежду, что такого числа перемещённых лиц не будет. Тем не менее при нынешних темпах оттока населения эта цифра будет быстро достигнута.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту ранее сообщила, что общее количество беженцев с Украины с 24 февраля составило 660 тысяч человек. По её словам, большая часть людей направляется в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и другие страны Европы.

28 февраля американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, заявила о готовности бесплатно разместить более сотни тысяч украинцев, прибывающих в Европу. При этом оплачиваться жильё будет средствами Airbnb, а также финансовыми донорами и хостами на платформе.