16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

ОДКБ выразил надежду на установление мира на армяно-азербайджанской границе

12:16, 10 августа 2021
ОДКБ выразил надежду на установление мира на армяно-азербайджанской границе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ситуация на армяно-азербайджанской границе угрожает безопасности всего кавказского региона. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Его слова приводит «Арманпресс».

По его словам, возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны, и это было бы наилучшим вариантом для всех сторон.

Мы ожидаем, что стороны осознают это и предпримут необходимые действия для разрешения разногласий политическим путём, подчеркнул генсек ОДКБ.

Как сообщил представитель ОДКБ, ситуация отслеживается организацией, проводится мониторинг. Он также рассказал о важности рабочего формата, который был обозначен Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Все действия ОДКБ, по его словам, исходят из подобного восприятия ситуации.

Зась выразил надежду на то, что в ближайшее время стороны поймут необходимость установления мира в регионе и предпримут необходимые шаги для решения разногласий.

Ранее сообщалось, что делегация ОДКБ во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем прибыла с визитом в Армению. График двухдневного визита включает в себя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сотрудниками оборонного и дипломатического ведомств, а также с представителями местного Совбеза.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео