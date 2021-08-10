ОДКБ выразил надежду на установление мира на армяно-азербайджанской границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе угрожает безопасности всего кавказского региона. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Его слова приводит «Арманпресс».

По его словам, возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны, и это было бы наилучшим вариантом для всех сторон.

Мы ожидаем, что стороны осознают это и предпримут необходимые действия для разрешения разногласий политическим путём, — подчеркнул генсек ОДКБ.

Как сообщил представитель ОДКБ, ситуация отслеживается организацией, проводится мониторинг. Он также рассказал о важности рабочего формата, который был обозначен Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Все действия ОДКБ, по его словам, исходят из подобного восприятия ситуации.

Зась выразил надежду на то, что в ближайшее время стороны поймут необходимость установления мира в регионе и предпримут необходимые шаги для решения разногласий.

Ранее сообщалось, что делегация ОДКБ во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем прибыла с визитом в Армению. График двухдневного визита включает в себя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сотрудниками оборонного и дипломатического ведомств, а также с представителями местного Совбеза.