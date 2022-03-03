«Никто в ногу себе стрелять не собирается»: Песков об ответе РФ на санкции

Ответные российские меры на санкции западных стран должны быть проанализированы, «никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет действовать «с трезвой головой», сообщает РИА Новости.

Ответные меры на эти недружественные, а говоря по-русски «враждебные» действия, должны быть проанализированы, никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то. Мы делаем так, как нам нужно, выгодно и с трезвой головой, — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что возможной альтернативой санкциям против России может быть начало третьей мировой войны. Он подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.