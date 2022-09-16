В небе над Новой Каховкой раздались десять взрывов Власти Новой Каховки заявили о десяти взрывах в небе над городом

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В небе над Новой Каховкой в Херсонской области прогремели десять взрывов, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. Отмечается, что ракеты перехватила система ПВО.

В 13:07 мск в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, первая [с начала суток]. Работает ПВО, десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол, — говорится в сообщении.

13 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска избрали в качестве главных мишеней города Новая Каховка и Херсон. По его словам, об этом свидетельствуют систематические обстрелы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен утром 16 сентября. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ нанесли мощный удар по зданию администрации: рядом с ним упали не менее пяти ракет. Работающие на месте корреспонденты отмечают, что огонь мог вестись из РСЗО HIMARS. Обстрел был произведен во время совещания глав администраций и округов. Согласно сведениям замглавы ВГА региона Катерины Губаревой, ранена начальник департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, ее водитель погиб.