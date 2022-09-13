В Херсонской области назвали новые мишени ВСУ Замглавы ВГА Херсонской области назвал Новую Каховку и Херсон новыми мишенями ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Артиллерия Украины

Украинские войска избрали в качестве главных мишеней города Новая Каховка и Херсон, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, об этом свидетельствуют систематические обстрелы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов.

Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, — сказал Стремоусов.

Ранее сообщалось, что в Херсоне прекратили подачу электричества и воды. Позже в Telegram-канале «Главное в Херсоне» местные жители сообщили, что электричество появилось в Таврическом и других районах города.

До этого ФСБ предотвратила серию терактов в отношении членов ВГА Херсонской области и правительства Крыма. Отмечается, что в их подготовке участвовали представители СБУ. В ведомстве уточнили, что получены сведения о проводившейся иностранной спецслужбой операции, установлены и задержаны исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы их финансирования.