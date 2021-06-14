В НАТО призвали Россию исключить США и Чехию из числа недругов

https://static.news.ru/photo/8b1e8456-cd34-11eb-8061-96000091f725_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран-участниц НАТО призвали Москву исключить из списка недружественных стран США и Чехию. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Брюсселе, опубликованном на сайте Альянса.

Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список «недружественных стран», — говорится в тексте.

В НАТО также попросили Москву воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Призыв Альянса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными, — написала она в своём Telegram-канале

Захарова порекомендовала Альянсу определиться: перестать вводить санкции на основе придуманных историй про «Петрова и Боширова» или же не удивляться попаданию в список недружественных.

В настоящее время этот список ограничивается только двумя странами. В Госдуме предлагали внести в него Польшу, но в МИД РФ заявили, что оснований для расширения перечня нет.

Ранее стало известно, что правительство России внесёт в Госдуму проект поправок к закону об ответных мерах на недружественные действия США и других стран.