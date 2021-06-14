Кабмин внесёт в ГД поправки к ответным мерам на действия недругов России

https://static.news.ru/photo/dda9082a-cd1d-11eb-a9eb-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress./Global Look Presscom

Кабмин внесёт в Госдуму поправки к закону об ответных мерах на недружественные действия США и других государств. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовой информации.

Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», — говорится в тексте документа.

Официальным представителем правительства в парламенте при рассмотрении проекта будет замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В настоящее время в список недружественных по отношению к России стран входят США и Чехия. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить в этот список Польшу. Поводом для этого послужили слова президента страны Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полка оснований для расширения списка нет. Он также отметил, что из него могут быть исключены уже внесённые страны, если они прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России.