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Замглавы МИД РФ не видит причин для пересмотра списка недружественных стран

06:23, 10 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия исключит США из списка недружественных стран в том случае, если Штаты прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Пока основания для пересмотра списка нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков.

США должны прекратить проводить недружественную политику, — заявил Рябков.

К элементам недружественной политики дипломат отнёс, в частности, наступление на российские внешнеполитические и экономические интересы, постоянное вмешательство во внутренние дела РФ, противодействие партнёрству с РФ на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

Ранее кабмин РФ утвердил перечень недружественных России государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что перечень со временем будет пересмотрен.

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