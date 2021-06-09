Замглавы МИД РФ не видит причин для пересмотра списка недружественных стран

https://static.news.ru/photo/dadf9fca-bf0b-11eb-9196-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия исключит США из списка недружественных стран в том случае, если Штаты прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Пока основания для пересмотра списка нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков.

США должны прекратить проводить недружественную политику, — заявил Рябков.

К элементам недружественной политики дипломат отнёс, в частности, наступление на российские внешнеполитические и экономические интересы, постоянное вмешательство во внутренние дела РФ, противодействие партнёрству с РФ на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

Ранее кабмин РФ утвердил перечень недружественных России государств. В списке значатся две страны: США и Чехия. Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что перечень со временем будет пересмотрен.