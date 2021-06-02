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Рябков оценил возможность расширения списка недружественных стран

11:17, 02 июня 2021
Фото: unsplash.com

МИД России пока не рассматривает внесение изменений в перечень недружественных стран и не готов их обсуждать. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Дипломат также отметил, что российская сторона не рассматривает список недружественных стран в качестве инструмента для «разогрева ситуации». По его словам, существование такого перечня — вопрос юридический.

В настоящее время в списке недружественных России стран числятся США и Чехия. Некоторое время назад замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить туда Польшу. Поводом для этого послужило высказывание польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».

Парламентарий охарактеризовал президента Польши как «дешёвую марионетку» США и отметил, что тот готов говорить что угодно ради получения очередной «подачки Запада». Чепа добавил, что попытка воздействия на Варшаву экономически бессмысленна, поскольку отразится на простых людях, а не на представителях власти.

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