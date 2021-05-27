В Госдуме предложили внести Польшу в список недружественных стран

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить Польшу в список недружественных стран. Таким образом он ответил на высказывание польского лидера Анджея Дуды о России, сообщает НСН.

Не очень хотелось бы, чтобы ещё одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша, — сказал политик.

Польского президента он назвал «дешёвой марионеткой» в руках США. По мнению парламентария, Дуда будет говорить всё что угодно в отношении России, только бы получить «очередную подачку Запада».

Депутат добавил, что воздействовать на Польшу с помощью экономических рычагов вряд ли получится, поскольку они в первую очередь отражаются на простых людях, а не на представителях власти.

Ранее Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая расценила его высказывание как аморальное. Телеведущий Владимир Познер призвал Москву проигнорировать слова польского лидера.

В Кремле заявили, что такая риторика неприемлема. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия же настроена на дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями, включая Польшу.

Сейчас в списке недружественных стран находятся только США и Чехия.