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В НАТО поддержали территориальную целостность стран Южного Кавказа

15:44, 16 июня 2021
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В НАТО поддерживают территориальную целостность государств Южного Кавказа. Об этом в среду, 16 июня, заявил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, передаёт Sputnik Азербайджан.

Аппатурай подчеркнул, что НАТО поддерживает не только территориальную целостность стран Южного Кавказа, но также их суверенитет и политическую независимость.

Мы хотим видеть стабильность, мир и развитие на Южном Кавказе, а также хорошие отношения между тремя странами региона. Особенно достойны похвалы отношения между Азербайджаном и Грузией, — отметил спецпредставитель генсека НАТО.

Он выразил надежду на то, что такими же станут и армяно-азербайджанские отношения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Азербайджана сказал, что от мира в Карабахе выиграет весь мир. По мнению главы государства, освобождение Карабаха — самое большое достижение Баку за прошедшие 30 лет. Он считает, что Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.

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