В НАТО поддержали территориальную целостность стран Южного Кавказа

https://static.news.ru/photo/e4c40aa8-cea1-11eb-b0a7-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В НАТО поддерживают территориальную целостность государств Южного Кавказа. Об этом в среду, 16 июня, заявил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, передаёт Sputnik Азербайджан.

Аппатурай подчеркнул, что НАТО поддерживает не только территориальную целостность стран Южного Кавказа, но также их суверенитет и политическую независимость.

Мы хотим видеть стабильность, мир и развитие на Южном Кавказе, а также хорошие отношения между тремя странами региона. Особенно достойны похвалы отношения между Азербайджаном и Грузией, — отметил спецпредставитель генсека НАТО.

Он выразил надежду на то, что такими же станут и армяно-азербайджанские отношения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Азербайджана сказал, что от мира в Карабахе выиграет весь мир. По мнению главы государства, освобождение Карабаха — самое большое достижение Баку за прошедшие 30 лет. Он считает, что Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.