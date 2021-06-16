Эрдоган рассказал, кто выиграет от мира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7f1186fa-cea0-11eb-aba9-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Весь мир выиграет от мира в Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Азербайджана. Его слова приводит Sputnik Азербайджан.

По мнению Эрдогана, освобождение Карабаха — самое большое достижение Баку за прошедшие 30 лет. Он считает, что Турция и Азербайджан вместе отстроят новый Карабах.

От мира на этой территории выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир в целом, — подчеркнул Эрдоган.

Политик добавил, что урегулирование конфликта в Карабахе создаёт условия для сотрудничества, в том числе для Армении. Эрдоган отметил, что Турция со всеми своими возможностями будет рядом с Азербайджаном.

Ранее Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого лидера в республику.

По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Документ затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.