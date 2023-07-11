В НАТО оценили ядерный потенциал России Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России, сообщает Reuters. Он уточнил, что Альянс следит за действиями Москвы и сохраняет бдительность, однако никакой смены позиции, которая требует изменений со стороны НАТО, нет.

Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России. Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы изменений с нашей стороны, — заявил Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский завил, что Россия прибегнет к использованию ядерного оружия. При этом он отметил, что украинская разведка владеет информацией о том, что Запорожская АЭС могла быть заминирована. До этого Международное агентство по атомной энергии ООН указало, что не видело доказательств, подтверждающих заявления Украины, но также потребовало более прозрачного доступа к объекту.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее написал в Telegram-канале, что в случае подтверждения атаки на Десногорскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий ответной атаки. Также он назвал станции на Украине, по которым, по его мнению, можно было бы нанести удар.