В NASA рассказали о возможном столкновении астероида Бенну с Землёй

Исследователи NASA совместно с коллегами из Великобритании и Чехии заново рассчитали траекторию движения самого опасного астероида Бенну и увеличили вероятность падения космического объекта на Землю. Об этом они сообщили в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Новые расчёты показали, что небесное тело может столкнуться с Землёй 24 сентября 2182 года. Вероятность составляет 0,04%. Эти данные собраны космическим кораблём SIRIS-Rex, который доставляет образцы астероида обратно на Землю. Они помогают лучше предсказать орбиту объекта, определяющую его вероятность столкновения с планетой в будущем. Благодаря этому астероид Бенну, по словам исследователей, стал самым изученным в Солнечной системе.

Теперь мы знаем, где он окажется через сто лет с точностью до метров. Ни один объект в Солнечной системе не имеет такого точного решения своей орбиты, даже Земля, — отметил соавтор статьи Данте Лоретта.

Ранее сообщалось, что NASA создало программу, которая способна прогнозировать масштабные природные изменения. Как отмечается, она поможет человечеству жить в новых климатических условиях.