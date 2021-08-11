В NASA создали способную прогнозировать природные изменения программу

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) создало программу, которая способна прогнозировать масштабные природные изменения. Она поможет человечеству жить в новых климатических условиях, сообщает Sky News.

Онлайн-карта всего мира при использовании данных со спутника показывает изменения уровня моря в разных частях света. Данный принцип прогнозирования погоды является инновационным и способен с большей точностью определять количество погодных параметров, пригодных для прогнозирования.

Эта технология может предсказать ключевые изменения в климате, тем самым это окажет большую помощь человечеству. Благодаря этой программе любой пользователь Интернета сможет посмотреть прогноз климатической ситуации на будущее, исходя из изменения уровня Мирового океана, вплоть до 2150 года.

Ранее учёные рассказали о резких изменениях климата из-за глобального потепления. На сегодняшний день ледники на обоих полюсах и в Гренландии уже начали таять, и таяние будет только ускоряться. Уровень воды в Мировом океане поднимется, что может привести к глобальным катаклизмам.