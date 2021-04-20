Учёный предрёк «откат» Земли на 35 млн лет назад из-за потепления

https://static.news.ru/photo/89b32b3e-a265-11eb-a114-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Глобальная температура повышается по самому худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов, в ближайшие годы она достигнет показателей, фиксировавшихся на Земле 35 млн лет назад, рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского геологического института, в ту эпоху, которая получила название Палеоцена, на планете появились предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих, а в начале эоцена — многие представители современных отрядов и высшие антропоидные приматы. Наземные формы достигли максимальных размеров. Костистые рыбы населили все морские и пресноводные водоёмы.

Показано, как менялась температура за последние семь миллионов лет. <...> Видно, что температура у нас понижалась последнее время. Что сейчас? <...> Показано, как глобальная температура может расти при разных сценариях, — сообщил учёный в рамках фестиваля «зелёного» экологического кино «Экочашка».

По его словам, при сценарии «бизнес, как обычно» (объём антропогенных выбросов парниковых газов не падает), по которому идёт развитие, температура вернёт планету где-то на 35 млн лет назад.

Чернокульский уточнил, что глобальная температура является одним из климатических показателей, поэтому нельзя сказать, что жители Земли вновь увидят гигантских носорогов. Как пояснил специалист, тогда вся система была другой — иные растительность, расположение материков, число ледников, уровень океана и химический состав атмосферы, передаёт РИА Новости.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов предупредил, что потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные в России, приведёт к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений.