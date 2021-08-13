В NASA объяснили непричастность американцев к появлению дыры в «Союзе»

Американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор не имеет отношения к появлению дыры в корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году. Об этом пишет ArsTechnica со ссылкой на источник в NASA.

По информации журналистов, в американском космическом агентстве знали, где находились их космонавты в момент, когда на МКС упало давление.

Ни один из американских астронавтов на станции не находился рядом с российским сегментом, к которому был пристыкован корабль «Союз», — подчёркивается в тексте.

Официальные лица Соединённых Штатов делились этими данными с российской стороной, однако результата это не принесло.

Накануне помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что не считает обвинения Ауньен-Чэнселлор заслуживающими доверия.

В 2018 году на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» стало падать давление. После тщательного обследования отсеков экипаж обнаружил отверстие размером около 1,5 мм в российской части станции, на стене за ассенизационно-санитарным устройством «Союза».

Изначально рассматривалось две версии — попадание микрометеорита и производственный брак. Однако позже космонавты обнаружили и сообщили в ЦУП, что микротрещина — результат воздействия сверла. Комиссия Роскосмоса считает, что астронавты США попытались спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа.