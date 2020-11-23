В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

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Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 76 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 71 смерть. Общее число умерших в столице достигло 8455.

По данным на утро 23 ноября, в столице было выявлено 560 579 случаев заражения, 6 866 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 2 114 502 человек (+25 173за последние сутки), 36 540 пациентов погибли (+361 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.