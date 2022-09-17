В Молдавии заявили о стремлении разорвать контракт с «Газпромом» Экс-премьер-министр Кику: Молдавия стремится к разрыву контракта с «Газпромом»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Молдавия ведет к разрыву контракта с «Газпромом», так как не выполняет своих обязательств. Такое мнение высказал бывший премьер-министр республики Ион Кику. По его мнению, власти не делают ничего, чтобы российская компания продолжала поставки топлива в страну. Слова Кику прозвучали в эфире телеканала Primul in Moldova.

Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы «Газпром» больше не поставлял газ, — сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что руководство государства не пытается сделать ничего для того, чтобы поставки газа из России были продолжены и не выполняет никакие обязательства, содержащиеся в договоре.

В октябюре 2021 года Молдавия подписала новый договор с «Газпромом», где обязательным условием стала аудиторская проверка предприятия «Молдовагаз». При этом договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co был заключен лишь в августе текущего года. В этой связи вице-премьер правительства Молдавии Андрей Спыну сообщил «Газпрому», что завершить процедуру до 1 октября не удастся и попросил отсрочки.

Ранее стало известно, что в Молдавии заработал сайт по поиску дров для жителей страны. Веб-портал получил название «Дрова.мд», сейчас он доступен на русском и румынском языках. Сайт находится в ведении Министерства окружающей среды республики. Продажи древесины твердых пород варьируется от 550 до 785 леев за складочный кубометр (примерно от 6600 до 9500 рублей). На данный момент дрова стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ.