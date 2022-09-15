В Молдавии заработал сайт по поиску дров Правительство Молдавии запустило сайт по поиску древесины для граждан страны

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В Молдавии заработал сайт по поиску дров для жителей страны. Веб-портал получил название «Дрова.мд», сейчас он доступен на русском и румынском языках. Сайт находится в ведении Министерства окружающей среды республики.

Основная цель сайта — предоставить гражданам Молдавии информацию о том, где можно купить дрова на фоне роста цен на газ и другие энергоносители.

Найди ближайшее лесничество <...>. Система содержит информацию о дровах, доступных для продажи гражданам Республики Молдова, — говорится в сообщении на главной странице интернет-портала.

На сайте также можно найти информацию о том, для кого доступна покупка дров, в каком количестве, и места продажи древесины. Кроме этого, у портала есть своя горячая линия, по которой граждане страны могут задать интересующие их вопросы о покупке дров и в том числе «сообщить о незаконных вырубках леса или других нарушениях, наблюдаемых при распределении древесины».

Отмечается, что в 2022 году цена продажи древесины твердых пород варьируется от 550 до 785 леев за складочный кубометр (примерно от 6600 до 9500 рублей).

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров. Отставку члена правительства приняла премьер-министр Наталья Гаврилица.

На данный момент дрова стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ.