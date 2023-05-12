В Молдавии захотели укрепить партнерство с НАТО Глава МИД Молдавии Попеску: необходимо укреплять обороноспособность партнерством с НАТО

Фото: Pavlo bagmut / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил телеканалу TV8, что власти республики планируют укреплять обороноспособность страны за счет партнерских отношений со странами НАТО. По словам министра, нейтрального статуса недостаточно, поэтому следует обратиться к США и Румынии, а также странам, которые поддерживают евроинтеграцию Молдавии.

Этого пункта в нашей конституции о нейтралитете на сегодня недостаточно, Молдавии нужно как можно скорее укреплять оборонные способности, в том числе через партнерство со странами, которые поддерживают демократию, свободу и нашу евроинтеграцию, в том числе с США, с НАТО, Румыния — партнер первостепенной важности, — сказал Попеску.

По его словам, власти в стране сосредоточены на практическом обеспечении безопасности Молдавии.

Ранее глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в РФ Леонид Манаков заявил, что руководство республики просит Россию увеличить численность миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности. Он пояснил, что российская сторона сократила численность миротворцев в одностороннем порядке еще в 1995 году.