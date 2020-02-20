https://static.news.ru/photo/ad555912-53de-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Schuelke via imago-images.de/Global Look Press

В Сингапуре ещё один человек заразился коронавирусом. Новый заболевший является 36-летнем гражданином Китая. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили представители Минздрава Сингапура.

Источник заражения в настоящее время не установлен. Отмечается, что заболевший коронавирусом уже давно работает в Сингапуре. Китай мужчина за этот период не посещал.

Вирус [2019-nCoV] был обнаружен у 36-летнего гражданина КНР, постоянно работающего в Сингапуре. Он не посещал Китай. Где он мог заразиться — неизвестно, — передаёт сообщение Минздрава Сингапура ТАСС.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны.

В настоящее время по всему миру коронавирусом заразились более 75 тыс. человек. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. Всего жертвами болезни стали более 2 тыс. пациентов, трое из них — за пределами Китая.

Ранее, 18 февраля, NEWS.ru передавал, что число случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре достигло 81, четверо из заболевших находятся в критическом состоянии. При этом полностью победили болезнь 29 пациентов.