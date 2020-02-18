https://static.news.ru/photo/3bc607ae-5250-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Число случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре достигло 81, четверо из них находятся в критическом состоянии. При этом полностью победили болезнь 29 пациентов.

Все новые случаи связаны с обнаруженными ранее кластерами распространения вируса. Среди заболевших, в частности, — 38-летняя местная жительница, которая работает в центральной больнице Национального университета, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны.

К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.