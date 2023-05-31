В Минобороны сообщили об угрозах пилотам России от американцев в Сирии МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС РФ в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

США продолжают позволять себе нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов, его слова приводит ТАСС. Военный отметил, в частности, что американские пилоты по-прежнему активируют свои боевые системы при сближении с российскими самолетами.

Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции. По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, — сказал Гуринов.

В начале мая текущего года российский контр-адмирал уже заявлял о том, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на российскую авиацию. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.

В свою очередь глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и БПЛА стали чаще пролетать в опасной близости от самолетов США в небе над Сирией, а также над американскими базами в этом государстве. Гринкевич сообщил о нескольких таких инцидентах, произошедших в течение двух месяцев.