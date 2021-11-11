В Минобороны России рассказали о целях патрулирования в небе Белоруссии

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160М2, выполняющие патрульные и учебно-боевые задачи в воздушном пространстве Белоруссии на данный момент не несут ядерные боезаряды, это не требуется боевой задачей. Об этом заявил высокопоставленный источник в Генштабе Минобороны России, добавив, что полёты проведятся в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлен против третьих стран, передаёт РИА Новости.

В Минобороны подчеркнули , что два российских Ту-160 11ноября выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС.

Они действительно являются носителями ядерного оружия, могут нести ракеты и бомбы со специальной боевой частью, но средства огневого/боевого поражения выбираются под конкретные задачи, — заявил источник в Генштабе.

Россия второй день подряд нaправляет бомбардировщики в Белоруссию. 10 ноября патрулирование над Белоруcсией провели два дальних бомбардировщика Тy-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздyшной обороны.

Ранее сообщалось, что российские самолёты участвовали в проверке действий боевых расчётов, «выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Сoюзного государства».