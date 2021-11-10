Самолёты ВКС России будут выполнять патрулирование над Белоруссией

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Минобороны Белоруссии сообщило, что на западном и северо-западном направлении у границы увеличен состав дежурных сил противовоздушной обороны. В ведомстве добавили, что два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве страны, впредь оно будет носить регулярный характер, передаёт РИА Новости.

Сегодня, 10 ноября, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полёта самолётов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооружённых сил России и Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолёты участвовали в проверке действий боевых расчётов, «выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Сoюзного государства».

Ту-22м3 уже вернулись в Россию на аэродром базирования. В Минобoроны Белоруссии добавили, что российские и белорусские самолёты с сегодняшнего дня будут проводить совместные полёты вдоль белоруcской границы регулярно.

Ранее два российских истребителя Су-30 сопроводили над Чёрным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B (Lancer).