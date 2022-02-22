В Минобороны РФ напомнили о британском «пушечном мясе» в Крымской войне

Высказывания главы Минобороны Великобритании Бэна Уоллеса о «пинке Николаю I» не более чем мифология, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, чьи слова приводит РИА Новости. Так он прокомментировал слова британского военного министра о событиях Крымской войны (1853–1856). Он напомнил, что Британская империя в той войне понесла крупные потери, которые не принесли ей побед.

Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понёс очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал, — напомнил Конашенков Уоллесу.

Конашенков продолжил экскурс в историю Крымской войны и добавил, что куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло уничтожение в тот же день русскими артиллеристами за 20 минут целой бригады лёгкой английской кавалерии под командованием лорда Кардигана.

Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что недавно глава британского МИД, находясь в Москве, «уже демонстрировала свои чудные познания географии России», и поэтому исторический экскурс от министра Уоллеса не так удивляет.

Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и её историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам, — резюмировал Конашенков.

Ранее Уоллес заявил, что Великобритания всегда готова нанести удар и «дать пинка» российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

Ранее объединённые экспедиционные силы под командованием Великобритании проведут военные учения для демонстрации свободы передвижения в Балтике, сообщил Уоллес. Это коалиция, сформированная Лондоном в 2014 году, в которую входят суда ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии.

20 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. По его словам, в манёврах задействованы военнослужащие 18-й механизированной дивизии Войска польского, а также солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее сообщил, что в Польшу могут быть направлены дополнительные подразделения армии США. Они будут временно находиться на территории государства.