Кулеба рассказал, как нанёс «удар по Путину»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что стороны обсуждали Россию. Он добавило, что речь также шла и о саммите «Крымская платформа», который, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, стал сильным ударом лично по президенту РФ Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.

Украинско-турецкие отношения являются самодостаточными. Украина является чрезвычайно ценным партнёром для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений, — отметил Кулеба.

Он вспомнил и о саммите «Крымская платформа». По словам украинского министра, мероприятие стало «очень сильным ударом лично по президенту Путину».

Крымская платформа — это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело... Турция не только останется одним из самых активных участников «Крымской платформы», но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые ещё не присоединились к декларации «Крымской платформы», чтобы они это сделали, — сказал Кулеба.

Он также добавил, что у Украины была проблема с беспилотниками, которую удалось решить благодаря партнёрству с Турцией.

Саммит «Крымская платформа» прошёл в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нём обсуждался вопрос возвращения Украиной контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.

Ранее Дмитрий Кулеба также назвал Украину и Польшу «одной командой» в противостоянии с Россией.