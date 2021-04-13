В МИД Турции оценили решение РФ об ограничении авиасообщения

https://static.news.ru/photo/6e059800-9cf1-11eb-b386-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплёки в решении РФ об ограничении авиасообщения. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о приостановке полётов из России в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нём политической подоплёки. Мы работаем над возобновлением полётов, — цитирует телеканал NTV Чавушоглу.

При этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил, что дату окончания запрета на полёты могут перенести после снижения числа заболевших коронавирусом. Пока власти Турции оценивают, что число туристов уменьшится на 500 тысяч.

Суточный прирост случаев подтверждённого коронавируса в Турции 13 апреля побил очередной рекорд и составил 59 187.

Как писал NEWS.ru, поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что купить недорогой тур можно будет ещё в июне, но только если оперштаб не продлит запрет на полёты в эту страну из-за эпидемиологической обстановки.

А вот гендиректор «Сети магазинов горящих путёвок» Сергей Агафонов отметил, что сейчас российских путешественников пытаются убедить перенести их туры на более поздние даты. Если туристы перенесут поездки на июль-август, доплата будет существенной, поскольку это пик сезона. Другой возможный сценарий — путешественникам предложат перенос на следующий год. В этом случае рублёвый курс будет зафиксирован, а также сохранятся параметры туров, то есть их продолжительность, количество туристов, отель.