В МИД России заявили, что ядерная война невозможна

Ядерная война невозможна по определению, так как она будет означать конец человеческого мира, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, слова которого приводит ТАСС.

Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия такой войны. Ядерной войны не может быть по определению. Это конец цивилизации, её нельзя допустить ни в коем случае, — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не верит в возможность начала ядерной войны. По его словам, эту тему в последние годы неоднократно вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы.

Лавров уже заявлял, что западные страны вынашивают планы насчёт ядерной войны. Он также отмечал, что слова об оборонительном характере НАТО — «разговоры в пользу бедных» и все действия Альянса обусловлены желанием сохранить своё превосходство в любой сфере.