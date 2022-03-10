«Я не верю»: Лавров о возможности начала ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не верит и не хочет верить в возможность начала ядерной войны. По его словам, российская сторона не собиралась договариваться с Украиной о прекращении огня.

Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы, — сказал Лавров.

Он также заявил, что Москва насторожена постоянными разговорами запада о ядерной войне.

Ранее Лавров также заявлял, что западные страны вынашивают планы насчёт ядерной войны. Он также отметил, что слова об оборонительном характере НАТО — «разговоры в пользу бедных» и все действия Альянса обусловлены желанием сохранить своё превосходство в любой сфере.

Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он напомнил о том, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.