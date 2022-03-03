Лавров: Запад вынашивает планы насчёт ядерной войны

Западные страны вынашивают планы насчёт ядерной войны, заявил в интервью российским и зарубежным СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что слова об оборонительном характере НАТО — «разговоры в пользу бедных» и все действия Альянса обусловлены желанием сохранить своё превосходство в любой сфере.

Запад вынашивает планы насчёт ядерной войны. Они показательно говорят о наличии у себя ядерного оружия. Однако в военной доктрине РФ прописаны условия применения ядерного оружия, эскалации ради деэскалации не происходит, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он напомнил о том, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский ранее заявил, что Украина отказывается проводить переговоры с РФ в Беловежской пуще, в то время как российская сторона готова к встрече только на территории Белоруссии. Эксперт также отметил, что Киев затягивает процесс мирных переговоров.