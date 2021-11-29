В МИД России рассказали о подготовке саммита Путина и Байдена
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:18, 29 ноября 2021
Министерство иностранных дел РФФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работа по подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии, заявил заместить главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока речь идёт о контакте не очном, но от этого значимость встречи никак не уменьшается. Об этом сообщает ТАСС.
С учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится, — подчеркнул Рябков.
Он добавил, что работа по подготовке саммита находится «в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков общения Путина и Байдена нет, однако контакты не исключены до нового года.
В последний раз переговоры двух лидеров состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.