В МИД России рассказали о подготовке саммита Путина и Байдена

Работа по подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии, заявил заместить главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, пока речь идёт о контакте не очном, но от этого значимость встречи никак не уменьшается. Об этом сообщает ТАСС.

С учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится, — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что работа по подготовке саммита находится «в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков общения Путина и Байдена нет, однако контакты не исключены до нового года.

В последний раз переговоры двух лидеров состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.