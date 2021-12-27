В МИД России рассказали о перспективах рубля стать «деревянным» из-за США

Перспектива ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и снова сделать его «деревянным» из-за Соединённых Штатов является фантастикой, заявил РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, это может стать «крайне экзотической мерой».

Вряд ли нечто подобное имело место в истории. Да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано, — считает дипломат.

При этом он предположил, что можно попытаться запретить каким-либо участникам финансового рынка определённые операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что происходит часто. Однако Биричевский подчеркнул, что каким-то образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты «является фантастикой».

Ранее Биричевский заявил, что Россия работает с партнёрами для снижения доли доллара в международных расчётах. По его словам, на взаиморасчёты в национальных валютах уже получается переходить с рядом стран.

Он также назвал важные элементы повседневной работы ведомств экономического блока и МИД России, среди которых оказалось сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах. Внимание смещается на рынки капитала, которые альтернативны американскому. Кроме того, в отношениях с основными торговыми партнёрами увеличивается доля взаимных платежей в национальных валютах, отметил директор департамента МИД.