В МИД России назвали ошибкой вступление Швеции и Финляндии в НАТО Замглавы МИД России Рябков назвал ошибкой вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, безопасность Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется.

Ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, — заявил Рябков.

Правящая Социал-демократическая партия Швеции 15 мая приняла решение подать заявку на членство в НАТО. При этом было сказано, что страна в случае одобрения её заявки не будет размещать на своей территории ядерное оружие и военные базы.

Ранее аналогичное решение было принято властями Финляндии. Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую власти страны считают террористической организацией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что следит за процессом вокруг вступления Скандинавских стран в Альянс и пока не может смотреть на это положительно.

В МИД России заявили, что Москва не оставит без политической реакции вступление двух Скандинавских стран в НАТО. Решение о российском ответе будет приниматься на основе тщательного анализа ситуации в области безопасности в регионе.