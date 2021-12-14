Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии

Представитель МИД России Мария Захарова в своём официальном Telegram-канале опубликовала видео мигрантов, которые вплавь пересекают мексикано-американскую границу. Она сравнила их с беженцами, пытающимися попасть в Европу через Белоруссию. Ранее дипломат посоветовала США заняться разрешением ситуации на своей границе вместо вмешательства в политику Москвы по поводу миграционного кризиса между Белоруссией и ЕС.

Ещё одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу. Видимо, президент (Белоруссии Александр) Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ, — написала Захарова.

Ранее Захарова отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что главным успехом дипломатов ЕС стала остановка потока мигрантов из Белоруссии. По словам дипломата, такие достижения достойны соболезнований.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит Евросоюзу новые санкции в отношении Белоруссии, если ситуация на границе станет ухудшаться. По его словам, решительная позиция Европы во время осеннего кризиса с мигрантами на границе привела к проигрышу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Своё заявление Моравецкий сделал после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с участием президента Франции в Будапеште. Он добавил, что в Минске опасаются экономических санкций и торговой блокады.