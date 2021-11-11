МИД РФ пообещал ответить ЕС в случае введения санкций против «Аэрофлота»

Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва отреагирует, если Евросоюз введёт санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, передаёт РИА Новости. По его словам, в РФ уже ничему не удивляются, поскольку ЕС вместо диалога сразу предпочитает «хвататься за санкционную дубину».

Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ей размахивать, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Евросоюз может ввести санкции против компании «Аэрофлот» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на белорусско-польской границе. По мнению представителей Евросоюза, эти компании перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться через польскую границу. Окончательное решение по санкциям пока не принято, также на данный момент неизвестно, в чём они будут заключаться.

Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в случае введения санкций Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролёта для западных авиакомпаний над своей территорией. Также, по его словам, могут быть введены санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.