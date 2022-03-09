В МИД РФ пообещали оперативную реакцию на санкции Запада

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва оперативно отреагирует на санкции со стороны Запада. Он отметил, что работа над ответными мерами идет по всем направлениям, пишет РИА Новости.

Ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов, — сказал он.

По словам Биричевского, работа над ответными мерами пока носит непубличный характер. Тем не менее, «очевидно», будут также вырабатываться адресные торгово-финансовые ограничения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США. Байден также отметил, что в Вашингтоне понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Кроме того, правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики.