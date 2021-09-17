В МИД РФ назвали «болезнью» призывы бойкотировать Олимпиаду в КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова судила постоянные призывы американских политиков бойкотировать крупные спортивные соревнования, в частности зимние Олимпийские игры в Китае. Об этом она сообщила на благотворительном баскетбольном матче в Москве во Дворце спорта «Крылатское». Её слова приводит ТАСС. Ранее политики из ряда стран призвали бойкотировать зимние Игры из-за приписываемых КНР массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но, мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир, — отметила Захарова.

По её словам, необходимо обращать меньше внимания на подобные разговоры в сенатах и конгрессах. Она подчеркнула, что слышит «этот бред» не последний раз.

Олимпиада-2022 должна пройти в столице КНР с 4 по 20 февраля. Грядущая Олимпиада станет второй в истории Поднебесной — в 2008 году Пекин принимал летние Игры.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай в срок подготовится к Олимпиаде-2022. Глава КНР отметил, что пандемия коронавируса не помешает выполнить все необходимые работы для того, чтобы Олимпиада прошла успешно.