В МИД назвали Чёрное море опасным местом из-за учений НАТО

Чёрное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил директор Четвёртого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.

Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации, — прокомментировал дипломат ситуацию с безопасностью в этом регионе.

По его словам, нагнетание военно-политической напряжённости непосредственно у рубежей России несет в себе конфронтационный заряд. Как он пояснил, меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и других инструментов будут приниматься и дальше.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze состоялись в Чёрном море с 28 июня по 10 июля. В них приняли участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекли десятки кораблей, самолётов и спецназ. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, все задачи были выполнены в полном объёме.