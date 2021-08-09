В МИД объяснили интерес Москвы к ситуации в Афганистане

Россия заинтересована ситуацией в Афганистане и хочет, чтобы в этой стране прекратилась гражданская война. Об этом NEWS.ru заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Россия совсем не заинтересована в том, чтобы герметически изолировать Афганистан от внешнего мира, и мы уже неоднократно об этом говорили — в том числе во время прошедших недавно в Москве консультаций с делегацией движения «Талибан» (запрещено в РФ. — NEWS.ru), — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» продолжают наступление на афганский город Мазари-Шариф. Атака на крупнейший город северного Афганистана, который является четвёртым по величине в стране, ведётся с четырёх сторон. Боевики сумели войти на его территорию.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.