В Мексике расстреляли десяток автогонщиков Milenio: по меньшей мере 10 человек погибли в перестрелке на автогонках в Мексике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не менее десяти автогонщиков погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Сан-Висенте, штат Нижняя Калифорния в Мексике. Еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает издание Milenio.

Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля в Сан-Висенте, Энсенада, Нижняя Калифорния, — говорится в материале.

По данным СМИ, к автозаправке, где были припаркованы багги участников гонки, подъехал серый фургон. Находившиеся там неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия были вызваны военнослужащие. Нападение на участников гонки осудил осудил мэр города Армандо Айяла Роблес.

Региональная прокуратура ведет расследование произошедшего.

Ранее пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Помимо первой жертвы, погиб один сотрудник безопасности и двое прихожан.