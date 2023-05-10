В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека

Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения, пишут «Известия». По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Помимо первой жертвы, погиб один сотрудник безопасности и двое прихожан.

Шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан, четверо получили различные ранения и были госпитализированы, — сообщила пресс-служба МВД страны.

По информации правоохранительных органов, стрелок был ликвидирован. В настоящее время ведется расследование трагедии.

Ранее девять человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в американского городе Аллен, штат Техас. Еще семь человек получили ранения. Инцидент произошел днем 6 мая.

Еще три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на парковке отеля в американском городе Аннаполис, штат Мэриленд. По данным правоохранителей, злоумышленник выстрелил в мужчину и женщину, после чего покончил с собой.