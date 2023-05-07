Девять человек погибли при стрельбе в Техасе CBS: девять человек погибли, семеро ранены при стрельбе в Техасе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девять человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в американского городе Аллен, штат Техас. Еще семь человек получили ранения. Инцидент произошел днем 6 мая. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

Ранее стало известно о том, что девять человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets. Число погибших не называлось. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.

Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днем. Стрелок также признан погибшим, — говорится в сообщении.

По информации телеканала, семеро погибших были обнаружены непосредственно на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Также госпитализированы семь пострадавших. Как сообщают медики, трое из них находятся в критическом состоянии, четверо стабильны.

Причины происшествия не называются.

Также сообщалось о том. что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на вечеринке в американском городе Чико, штат Калифорния. Правоохранители прибыли на место происшествия после того, как кто-то произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.