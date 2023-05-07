Один человек погиб в ходе разборки на вечеринке в Калифорнии Один человек погиб, пять пострадали при стрельбе на вечеринке в Калифорнии

Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на вечеринке в американском городе Чико, штат Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия после того, как кто-то произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Как выяснилось, ранее на мероприятии произошла драка и подозреваемого попросили уйти.

В три часа ночи (13.00 мск) полицейских вызвали на другую вечеринку в квартале Колумбус-авеню, где кто-то размахивал пистолетом. Полицейские арестовали человека, который подходил под описание стрелявшего ранее утром на вечеринке. Менее чем через полчаса полиция вернулась в тот же квартал, где огнестрельные ранения получили шесть человек. К сожалению, одна из жертв не выжила, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, жертвой стрельбы стала 17-летняя девушка. Другие пострадавшие госпитализированы.

Как пишут СМИ, место, где произошел инцидент, расположено в квартале от университета Калифорнии, в котором проходят обучение 14 тысяч студентов.

Ранее стало известно о том, что девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Стрелок был нейтрализован полицейскими.

Также сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет.