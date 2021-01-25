В Лондоне полиция остановила нелегальную вечеринку на 300 участников

https://static.news.ru/photo/7220e598-5e49-11eb-9f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Metropolitan Police

Полиция Лондона остановила незаконную вечеринку на востоке столицы, в которой принимали участие 300 человек. Нелегальное рейв-пати проходило в районе Хэкни.

Полицейские прибыли на место и увидели, что вечеринка идёт в помещении в одной из арок железнодорожного путепровода. Во время задержания использовались вертолёт и служебные собаки.

По словам полиции, были предприняты многочисленные попытки поговорить с организаторами и другими лицами, но они были проигнорированы, — сообщили в Скотленд-Ярде.

Когда полиция ворвалась внутрь, то обнаружила, что там находится около 300 человек. Часть участников вечеринки попытались убежать, но 78 из них удалось поймать.

Как писал NEWS.ru, ранее в Лондоне полиция обнаружила паб, работающий в локдаун. Внутри было множество людей, всем вынесли предупреждения.

Также пришлось потрудиться правоохранителям в Манчестере. Очевидцы рассказали, как около 20 полицейских пытались разогнать нелегальную вечеринку. При этом около 40 человек убегали из квартиры, смеясь на ходу.

А участники домашней вечеринки в городе Бэсингсток (графство Гэмпшир), организованной в нарушение ограничительных мер, заявили, что не знают о пандемии COVID-19.