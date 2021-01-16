Участники домашней вечеринки в Британии заявили, что не слышали о пандемии

https://static.news.ru/photo/a272c662-58e0-11eb-b4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel/dpa/Global Look Press

Британская полиция пресекла домашнюю вечеринку в городе Бэсингсток (графство Гэмпшир), организованную в нарушение ограничительных мер. Участники веселья заявили, что не знают о пандемии COVID-19.

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 88 тысяч при более чем 3,3 миллиона выявленных случаев инфекции, в стране действует жёсткий локдаун, однако некоторые подданные королевы продолжают вести себя беззаботно. Так, полиция графства Гэмпшир 16 января получила сигнал о том, что в одном из домов Бэсингстока слышны звуки веселья с участием множества людей.

Стражи порядка прибыли по вызову и обнаружили вечеринку. В ходе беседы с правоохранителями организаторы и гости домашнего увеселительного мероприятия заявили, что не смотрят новостей и не знают о том, что в мире бушует пандемия коронавируса, передаёт The Sun.

В лондонском районе Хэкни в этот же день полиция обнаружила паб, работающий в локдаун. Внутри было множество людей, всем вынесли предупреждения.

Также пришлось потрудиться правоохранителям в Манчестере. Очевидцы рассказали, как около 20 полицейских пытались разогнать нелегальную вечеринку. При этом около 40 человек убегали из квартиры, смеясь на ходу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании планируют до марта начать поэтапный выход из локдауна.