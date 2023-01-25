В ЛНР рассказали о «скамейке запасных» чиновников для Киева от Запада Мирошник: Запад уже подготовил Киеву «скамейку запасных» на место уволенных чиновников

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Дефицита кадров на почве массовых увольнений чиновников на Украине не будет. Такое мнение выразил в интервью ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, западные НКО годами готовили для Киева «скамейку запасных». Согласно утверждению Мирошника, система подбора и подготовки кадров западных НКО на Украине существует с середины 90-х годов и практически каждый значимый чиновник там имеет связи за границей.

У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных НКО, отбирая и обучая лидеров. <...> Большинство деятелей исполнительной власти и гражданского общества проходили обучение в иностранных структурах. <...> И именно с этими отношениями связан их карьерный рост и защита от претензий официальных начальников, — заявил представитель ЛНР.

24 января стало известно что кабмин Украины поддержал указы президента страны Владимира Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей. В отставку уйдут Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).

Кроме того, украинский кабмин решил отправить в отставку замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также заместителя министра соцполитики Украины Виталия Музиченко.